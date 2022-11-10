Хирурги-саперы: врачи госпиталя Мандрыка извлекли из тела военного неразорвавшийся боеприпас

До этого такие неразорвавшиеся боеприпасы наши специалисты успешно извлекали всего два раза.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Всего две недели назад Николай, наводчик оператор БМД, был на передовой спецоперации и в упорном бою получил тяжелое ранение. После срочного обследования врачи обнаружили в теле младшего сержанта боеприпас от автоматического гранатомета. На рентгеновских снимках видно, как снаряд АГС раздробил ребра, повредил легкое и застрял внутри, но не взорвался.

«Было задание взять лесополосу с украинскими позициями, мы взяли, жестокий был бой! Тут я не понял, что случилось. Был удар в край бронника и все. Сознание не потерял, так же продолжал двигаться. Тут ребята свои подскочили перевязали меня», - рассказывает Николай.

Осколочный боеприпас в любой момент мог взорваться. Для того, чтобы провести срочную операцию, бригада военных хирургов облачилась в бронежилеты, и только поверх них - хирургические халаты. Бригада военных врачей в полевых условиях провела сложнейшую операцию, осознавая, что в этот момент они не только хирурги, но еще и саперы.

«Были предупреждены, что есть риск детонации боеприпаса, но никто не отказался! Боеприпас находился между аортой и нижней полой веной. Не каждый день достаешь гранту или взрыватель из человека, причем в таком месте, когда движение вправо или влево может привести к смерти пациента. Когда боеприпас оказался в ведре с песком, все выдохнули, улыбнулись и рассмеялись», - сказал подполковник медицинской службы Дмитрий Ким.

Николай Погосов - главный хирург центрального военного госпиталя имени Мандрыка, где сейчас проходит лечение раненого, рассказывает, что наготове была и вторая операционная, чтобы в случае детонации боеприпаса внутри пациента, можно было быстро оказать помощь врачам. От осколков они могли погибнуть. При этом операцию проводил один из наиболее опытных хирургов госпиталя.

Сложная операция, проведенная российскими военными хирургами, стала уникальной. До этого такие неразорвавшиеся боеприпасы наши специалисты успешно извлекали всего два раза. И военный хирург Дмитрий Ким еще раз провел ее безукоризненно.

«Он подвел определенную черту для всей военной медицины. А именно оказать помощь в любых условиях и в любых обстоятельствах. Офицеры будут представлены к госнаградам», - сказал начальник Центрального военного клинического госпиталя им. Мандрыка МО РФ Павел Крайнюков.

В настоящее время Николай уже на ногах, врачи рекомендуют ему стараться больше двигаться, тогда восстановление после ранения пойдет быстрее. Уже после извлечения гранаты Николаю была проведена вторая операция по удалению оставшихся осколков, и сейчас он проходит активную реабилитацию.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.