Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Казахстане заявили о гибридной террористической атаке для организации переворота

Анна Касаткина
06:33 10.01.2022
Защитить целостность государства позволило применение контингента ОДКБ, заявил госсекретарь Казахстана Ерлан Карин.
В Казахстане заявили о гибридной террористической атаке для организации переворота
© Фото: t.meshot_shot Globallookpress
Читайте нас на:

Беспорядки в Казахстане были гибридной террористической атакой, привлечение контингента ОДКБ позволило защитить целостность страны. Об этом заявил госсекретарь Казахстана Ерлан Карин.

«Мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с целью дестабилизации и переворота», - сказал он в эфире телеканала «Хабар 24».

По словам Карина, был применен практически весь арсенал инструментов и приемов по дестабилизации и подрыву ситуации для разрушения целостности государства. Конечный ответ на вопрос, кто стоял за атаками, должны дать спецслужбы страны, добавил он.

Госсекретарь также отметил, что защитить целостность Казахстана позволило применение контингента ОДКБ, уточняет РИА Новости.

«Привлечение сил ОДКБ сорвало все эти планы по дестабилизации. Благодаря усилиям миротворческого контингента удалось сосредоточить наши силы на проведении непосредственно контртеррористической операции… это позволило защитить государственную целостность», - пояснил Карин.

Он подчеркнул, что ситуация была критической, счет шел на минуты и часы, и президент страны принял жесткие и решительные действия, что позволило сорвать планы по дестабилизации.

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по Казахстану состоится 10 января 2022 года. Мероприятие в формате видеоконференции пройдет под председательством премьера Армении Никола Пашиняна.

Ранее командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков заявил, что миротворцы останутся в республике до полной стабилизации обстановки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:33 В стране и мире
В Казахстане заявили о гибридной террористической атаке для организации переворота
03:54 В стране и мире
Рябков объяснил, почему США неудобен двусторонний формат общения с Россией
07:29 В стране и мире
Опубликованы кадры после нейтрализации в Алма-Ате двух экстремистских ячеек
02:54 Армия
Новое ударное подразделение ТОФ на танках Т-80БВ сформировали в Приморье
02:16 В стране и мире
В Роспотребнадзоре допустили рост числа инфицированных COVID-19 после праздников
Популярное
National Interest назвал бесполезные для НАТО «страны-иждивенцы»
Экс-сотрудник ЦРУ назвал главную ошибку Запада при анализе России
Видео
«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»
Видео
Оперативность и достоверность: Шойгу рассказал о месте Департамента информации в эпохе возрождения армии
Захарова назвала слова Блинкена по Казахстану «детским лепетом» и «чушью»
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.