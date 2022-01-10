В Казахстане заявили о гибридной террористической атаке для организации переворота

Беспорядки в Казахстане были гибридной террористической атакой, привлечение контингента ОДКБ позволило защитить целостность страны. Об этом заявил госсекретарь Казахстана Ерлан Карин.

«Мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с целью дестабилизации и переворота», - сказал он в эфире телеканала «Хабар 24».

По словам Карина, был применен практически весь арсенал инструментов и приемов по дестабилизации и подрыву ситуации для разрушения целостности государства. Конечный ответ на вопрос, кто стоял за атаками, должны дать спецслужбы страны, добавил он.

Госсекретарь также отметил, что защитить целостность Казахстана позволило применение контингента ОДКБ, уточняет РИА Новости.

«Привлечение сил ОДКБ сорвало все эти планы по дестабилизации. Благодаря усилиям миротворческого контингента удалось сосредоточить наши силы на проведении непосредственно контртеррористической операции… это позволило защитить государственную целостность», - пояснил Карин.

Он подчеркнул, что ситуация была критической, счет шел на минуты и часы, и президент страны принял жесткие и решительные действия, что позволило сорвать планы по дестабилизации.

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по Казахстану состоится 10 января 2022 года. Мероприятие в формате видеоконференции пройдет под председательством премьера Армении Никола Пашиняна.

Ранее командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков заявил, что миротворцы останутся в республике до полной стабилизации обстановки.