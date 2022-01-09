Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по Казахстану состоится 10 января 2022 года. Мероприятие в формате видеоконференции пройдет под председательством премьера Армении Никола Пашиняна.

В ходе заседания будет обсуждаться обстановка в Республике Казахстан и меры по ее нормализации. Все государства-члены ОДКБ подтвердили свое участие в заседании.

В мероприятии также примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Президент России Владимир Путин также примет участие в видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов