Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по Казахстану состоится 10 января
В ходе заседания будет обсуждаться обстановка в Республике Казахстан и меры по ее нормализации.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по Казахстану состоится 10 января 2022 года. Мероприятие в формате видеоконференции пройдет под председательством премьера Армении Никола Пашиняна.
В ходе заседания будет обсуждаться обстановка в Республике Казахстан и меры по ее нормализации. Все государства-члены ОДКБ подтвердили свое участие в заседании.
В мероприятии также примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Президент России Владимир Путин также примет участие в видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов