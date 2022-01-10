В Нур-Султане заработали терминалы и банкоматы

В столице Казахстана возобновили работу терминалы для оплаты банковскими картами и банкоматы. Это позволило заработать магазинам одежды, ювелирным салонам, развлекательным зонам в ТРЦ, объектам общепита и прочим торговым точкам. У банкоматов уже не наблюдаются огромные очереди из желающих снять наличность, пишет ТАСС.

Из-за действующего в стране режима чрезвычайной ситуации алкоголь в магазинах пока не продается. Об этом покупателям напоминают посредством специальных табличек на прилавках.

Массовые протесты в Казахстане начались вскоре после новогодних праздников. Поводом для народных волнений стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Первыми на улицу вышли жители городов Жанаозен и Актау. Вскоре волна протестов захлестнула Алма-Ату и другие крупные города.

На улицах объявились мародеры. Вооруженные боевики нападали на госучреждения, силовиков, грабили магазины и забирали оружие у правоохранителей. Власти страны ввели чрезвычайное положение и приступили к контртеррористической операции. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в республику сводный миротворческий отряд для нормализации обстановки.