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Кардиолог сравнил последствия COVID-19 с обширным инфарктом

Роман Захаров
03:45 10.01.2022
Врач обратил внимание, что пациенты, перенесшие обширный инфаркт, как правило не живут дольше пяти лет.
Кардиолог сравнил последствия COVID-19 с обширным инфарктом
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Коронавирус способен бить по многим внутренним органам человеческого организма, в том числе по сердцу. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Заурбек Шугушев.

Специалист, в частности, предупредил, что состояние пациента, чье сердце пострадало от COVID-19, схоже с тем состоянием, в котором находится человек, перенесший обширный инфаркт. Он при этом добавил, что коронавирус может оказывать «прямое повреждающее воздействие» на сердечную мышцу, отметив, что тяжелые последствия инфекции часто выявляются уже при постковидном синдроме.

«Одно из проявлений постковидного синдрома - когда у людей возникает сердечная недостаточность вследствие перенесенного миокардита (воспаление сердечной мышцы - прим. ред.). В этом случае пациент находится в том же самом состоянии, что и после обширного инфаркта», - поделился знаниями Шугушев.

Профессор обратил особое внимание, что прогноз для таких пациентов печален, поскольку продолжительность их жизни составляет всего пять лет. Он также сообщил, что сердечную недостаточность «связывают по прогнозу примерно с раком легкого». Это означает, что люди с данными диагнозами от выявления симптомов до летального исхода живут примерно одинаковое количество лет.

По словам Заурбека Шугушева, ни российские, ни зарубежные ученые пока не смогли выяснить, какие именно факторы приводят к сердечной недостаточности при постковидном синдроме. В то же время медик уточнил, что степень риска не зависит от возрастной категории пациента.

В заключение кардиолог напомнил, что защитить себя и свою сердечно-сосудистую систему от коронавируса можно при помощи вакцинации.

Ранее международная группа ученых пришла к выводу, что длительное течение COVID-19 может быть связано с лишним весом.

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