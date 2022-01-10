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Ученые назвали вероятную причину «длинного» COVID-19

Роман Захаров
01:13 10.01.2022
По мнению международной группы специалистов, коронавирус может долго жить в организме человека, страдающего ожирением.
Ученые назвали вероятную причину «длинного» COVID-19
© Фото: pexels.com
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Ученые из США, Германии и Швейцарии сделали предположение, что коронавирус может «обитать» в жировой ткани человека, и инфекция при этом вызывает ее воспаление.

Для проведения эксперимента специалисты собрали жировую ткань неболевших COVID-19 людей с избытком веса, а также получили образцы такой ткани от пациентов с ожирением, умерших от инфекции. У второй группы коронавирус был найден в легких, почках и сердце, а также в висцеральной (окружающей внутренние органы, в частности, сердце) и подкожной жировой клетчатке. Наиболее значительным содержанием вируса отличились легкие, а на втором месте оказалась жировая ткань, пишут «Известия».

«Наши результаты ясно показывают наличие SARS-CoV-2 в макрофагах (клетки в первой линии обороны иммунной системы, защищающие организм от патогенов - прим. ред.) и адипоцитах из нескольких жировых депо с сопутствующим увеличением воспалительного профиля», - сказано в результатах исследования международной команды специалистов, возглавляемой Трейси Л. Маклафлин из Стэнфордского университета (США).

Заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин, в свою очередь, полагает, что у людей с избытком веса лонг-ковид может быть вызван тем, что коронавирус находится в жировой ткани.

«Не исключено, что коронавирус скрывается там от иммунитета, однако утверждать такое пока нельзя», - отметил он.

Эксперт добавил, что нужно также учитывать, что авторы работы изучали ткань умерших от COVID-19 людей.

«Скорее всего, у них был сильный иммунодефицит, вследствие чего вирус распространился по организму. Для подтверждения этой теории необходимо исследовать жировую ткань живых людей, зараженных COVID-19», - объяснил Зиновкин.

Ранее сообщалось, что исследователи Кентского университета Великобритании выяснили, обладатели какой группой крови имеют наименьшую уязвимостью перед коронавирусной инфекцией.

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