Защита инфраструктуры: как военные ОДКБ помогают стабилизировать обстановку в Казахстане

Свои тренировки на территории Казахстана провел и миротворческий контингент из других стран ОДКБ. Так, слаженность действий по отражению нападения на стратегически важные объекты, в том числе аэродром Жетыген, отработали белорусские десантники. А военные из Киргизии оттачивают мастерство охраняя одну из крупнейших теплоцентралей в стране.

Белорусские десантники занимают позиции в казахской степи. Тренировки по отражению нападения на стратегический объект в их зоне ответственности проходят по несколько раз в день. Аэродром, сыгравший важнейшую роль в доставке миротворческого контингента, находится всего в нескольких километров от белорусских позиций.

Белорусские военные впервые выполняют такую задачу на территории другого государства, однако ни этот факт, ни непривычный рельеф местности не стали для десантников проблемой.

В задачи миротворцев входит охрана не только военных объектов. Бойцы бригады сцецназначения «Скорпион» из Киргизии отвечают за охрану важнейшего объекта гражданской инфраструктуры. ТЭЦ-2 - крупнейшая из трех теплоэлектроцентралей, обеспечивающих Алма-Ату. Ее мощность составляет 510 мегаватт. К ней подключено более 20 предприятий и около 7 тысяч жилых домов.

По словам главного инженера ТЭЦ-2, Боужана Калиева, после появления на объекте миротворцев, работать стало психологически проще - персонал теплоэлектроцентрали наконец-то почувствовал себя защищенными.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов