В МИД РФ оценили вероятность новых контактов Путина и Байдена

Новые контакты Владимира Путина и Джо Байдена пока не прорабатываются. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«На данный момент контакт на высшем уровне, насколько я знаю, если за сегодняшний день чего-то не случилось иного, не прорабатывается», - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Сегодня там состоялись переговоры с США по российским гарантиям безопасности. Как сказал Рябков, в ходе встречи не было попыток обойти острые углы. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон открыт к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с Москвой.