Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве

️Первые переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились после почти 8 часов работы. Об этом сообщили в американском посольстве, передает РИА Новости.

Мероприятие проходило в постпредстве США при женевском отделении ООН за закрытыми дверями.

Ранее сообщалось, что в российскую делегацию вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны. Ее возглавлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Во главе американской делегации находился первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что на текущей неделе в рамках диалога с Россией в Женеве, Брюсселе, в рамках ОБСЕ, будут решены существующие проблемы. По его мнению, нужно начать процесс, который позволит не допустить конфликт в Европе.