Столтенберг сообщил о готовности НАТО вести переговоры с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на текущей неделе в рамках диалога с Россией в Женеве, Брюсселе, в рамках ОБСЕ, возможно, будут решены существующие проблемы. По его мнению, нужно начать процесс, который позволит не допустить конфликт в Европе.

«Приветствую встречу СРН, переговоры в Женеве между США и РФ, но не думаю, что на этой неделе удастся решить все проблемы. Надеемся, что они определят путь, по которому мы можем продвинуться вперед», - цитирует РИА Новости слова Столтенберга.

Несколькими днями ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили в ходе телефонного звонка предстоящую встречу в формате Россия-НАТО, запланированную на 12 января 2022 года. Разговор состоялся перед официальным визитом Жозепа Борреля на Украину.

В ходе переговоров Боррель и Столтенберг сошлись на том, что «любое обсуждение безопасности в Европе должно основываться на обязательствах ОБСЕ и ООН, укрепляя их».