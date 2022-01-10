В Женеве стартовали российско-американские переговоры по гарантиям безопасности

Переговоры России и США по гарантиям безопасности стартовали в Женеве в понедельник, 10 января. Они проходят в закрытом формате на территории американского постпредства при международных организациях.

В российскую делегацию вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны. Ее возглавляет заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Во главе американской делегации - первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

На переговорах стороны обсудят российский проект договора с США, в частности, о неразмещении ракет в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО и сокращении военных учений.

Ранее в США рассказали о предварительных переговорах с РФ в Женеве. Как отмечалось, Вашингтон подтвердил приверженность принципам суверенитета стран.