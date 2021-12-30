Концертный директор ответил на сообщения о выписке Марины Хлебниковой

Концертный директор российской певицы Марины Хлебниковой ответил на сообщения о выписке певицы. Ранее ряд СМИ сообщили о том, что пострадавшая при пожаре в Москве исполнительница якобы покинула стены больничной палаты.

«Марина в больнице. Когда врачи обещают ее выписать? Мы это не комментируем», - сообщил директор Хлебниковой в беседе с RT.

Хлебникова была госпитализирована 19 ноября после пожара в собственной квартире. После обследования врачи приняли решение перевести артистку в реанимационную палату, так как она получила сильные ожоги лица, тела и дыхательных путей.