Отец Джоковича обратился к Елизавете II с просьбой о помощи сыну

Отец двадцатикратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича Срджан обратился к королеве Великобритании Елизавете II, которая также является главой Австралии, из-за ситуации, в которой оказался его знаменитый сын в Мельбурне. Мужчина попросил монарха вмешаться и защитить права человека в Австралии. При этом премьер-министра государства Скотта Моррисона Джокович-старший назвал диктатором.

«Вопреки решению Независимого суда Австралии диктатор Скотт приказал арестовать моего сына, чемпиона мира Новака Джоковича, и депортировать его, запретив ему въезд в страну на долгие три года», - говорится в распространенном в средства массовой информации обращении.

По словам отца первой ракетки мира, с момента его приезда в Австралию теннисист подвергается политическому преследованию, пишет Daily Mail.

«Я обращаюсь к королеве Великобритании Елизавете с просьбой вмешаться и прекратить пытки, учиненные над многократным чемпионом Уимблдона, награжденным принцем Уильямом за заслуги в деле благотворительности», - добавил мужчина.

Знаменитого теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января, когда спортсмен прибыл в Австралию на турнир Australian Open. Команда Джоковича подала заявку на тип визы, для которой необходима вакцинация от COVID-19, однако теннисист предоставил медицинский отвод от прививки.

Позже суд принял решение освободить спортсмена из иммиграционного изолятора, но угроза аннулирования визы, выданной первой ракетке мира, до сих пор существует, потому что министр иммиграции страны Алекс Хоук обладает полномочиями лично отозвать разрешение на въезд любого иностранца, если посчитает данное лицо угрозой здоровью и безопасности.

В ряде СМИ появлялась информация, что Джокович был задержан повторно, но она не подтвердилась.

При этом полиция Мельбурна применила слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников спортсмена. Люди окружили машину, в которой, предположительно, находился сербский теннисист, стучали в окно, а один из фанатов забрался на крышу и прыгал на автомобиле.