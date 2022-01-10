Суд отменил решение о депортации Джоковича из Австралии

Суд Мельбурна удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича на аннулирование его визы в Австралию. Он также постановил освободить спортсмена из иммиграционного изолятора.

Теннисиста, который прибыл в Австралию на турнир Australian Open, 5 января задержали в аэропорту Мельбурна. Команда спортсмена подала заявку на тип визы, который нельзя получить без вакцинации от коронавируса. У Джоковича вместо сертификата о вакцинации имеется медицинский отвод от прививки.

Судья Энтони Келли постановил, что решение об аннулировании визы должно быть отменено, так как суд счел его необоснованным, а Джоковича надлежит освободить из изолятора в течение 30 минут. Спортсмену должны вернуть паспорт и личные вещи.

Судья согласился с тем, что Джокович предоставил все необходимые для въезда документы.

«Этот медотвод был предоставлен независимой комиссией, созданной правительством штата Виктория. Именно этот документ был в руках Джоковича. Что еще мог сделать этот человек?» - цитирует Келли издание Foxsports.

В то же время, как уточняется, министр по делам миграции оставляет за собой личные полномочия выслать Джоковича из страны. По словам Келли, если подобное произойдет, спортсмену запретят въезд в Австралию на три года.