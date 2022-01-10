Диетолог назвала главный секрет рациона после новогодних праздников

Большинство россиян за новогодние праздники набирают 1-3 кг, причем чаще всего речь идет о задержке жидкости, а не о жировых отложениях. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Как пояснила специалист в беседе с RT, первая задача при возвращении к нормальному рациону - вывести лишнюю жидкость из организма.

«В большей степени это не жир, а именно задержка жидкости, потому что ели очень много сладкого, соленого, мало двигались. Метаболическая активность была снижена, поэтому нужно вывести эту жидкость», - указала диетолог.

Она добавила, что для этих целей в течение дня необходимо каждые 20 минут делать по паре небольших глотков чистой воды. Она подчеркнула, что употреблять следует именно воду, а не соки, кисели или компоты.

Также лишнюю жидкость из организма выводит калий и клетчатка, поэтому нужно включить в рацион больше овощей, сырых или приготовленных.

«Сырые овощи, кто не может есть много сырых овощей — тушим или делаем на пару и используем в виде гарнира, или в виде супов», - пояснила доктор.

Сладости, фрукты и сухофрукты в это время лучше ограничить, посоветовала Соломатина. Из десертов можно позволить себе горький шоколад и натуральную пастилу в небольшом количестве.