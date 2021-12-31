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Назван способ увеличить пользу от потребления мандаринов

Анна Назайкина
09:59 31.12.2021
В этом новогоднем фрукте содержится большое количество полезных веществ, отметил эксперт.
Назван способ увеличить пользу от потребления мандаринов
© Фото: Sunsetoned, Pexels
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Диетолог Михаил Гинзбург в беседе со «Звездой» рассказал, что в прожилках мандарина, как и в самих дольках, содержится большое количество полезных для здоровья веществ.

«Этот продукт вкусный. Люди сами подстраиваются. Кто-то старается все эти белесые прожилки убрать, кто-то старается их оставить...Они (Полезные вещества - Прим. ред.) содержатся и в том, что мы, собственно, оставляем, чтобы поесть, причем с очень большим запасом, так что мы получаем их в достаточном количестве», - сказал эксперт.

Ранее диетолог и специалист по нутрициологии Надежда Цапкина рассказала, чем полезны и опасны мандарины. Также специалист отметила, что эти цитрусовые содержат большое количество фруктозы, потребление которой рекомендовано на уровне 40 граммов в день. Превышение этой нормы может вызвать проблемы с печенью.

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