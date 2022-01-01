В стране и мире Врач рассказал, как «восстановиться» после новогоднего застолья Анна Назайкина Кроме того, нарколог назвал три вещи, которые нельзя делать после праздничного застолья. © Фото: Victor Lisitsin, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: Кефир и несладкий чай помогут улучшить самочувствие после праздничного застолья, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн. Медик отмечает: если новогоднее торжество проходило чрезмерно активно, «лучше ничего не делать до середины следующего дня». «Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол...Не стоит заниматься спортом, ходить утром в баню. Категорически не нужно "восстанавливаться", после алкогольного отравления, новой дозой спиртосодержащих напитков», - приводит слова врача ТАСС. Ранее врач-нарколог, доктор медицинских наук Алексей Егоров в беседе со «Звездой» рассказал, чего нельзя делать при похмелье. Также медик рассказал, какие продукты и напитки лучше выбирать на следующий день после праздничного застолья с участием алкоголя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика