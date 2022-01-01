Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач рассказал, как «восстановиться» после новогоднего застолья

Анна Назайкина
13:53 01.01.2022
Кроме того, нарколог назвал три вещи, которые нельзя делать после праздничного застолья.
Врач рассказал, как «восстановиться» после новогоднего застолья
© Фото: Victor Lisitsin, RussianLook, globallookpress
Читайте нас на:

Кефир и несладкий чай помогут улучшить самочувствие после праздничного застолья, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Медик отмечает: если новогоднее торжество проходило чрезмерно активно, «лучше ничего не делать до середины следующего дня».

«Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол...Не стоит заниматься спортом, ходить утром в баню. Категорически не нужно "восстанавливаться", после алкогольного отравления, новой дозой спиртосодержащих напитков», - приводит слова врача ТАСС.

Ранее врач-нарколог, доктор медицинских наук Алексей Егоров в беседе со «Звездой» рассказал, чего нельзя делать при похмелье. Также медик рассказал, какие продукты и напитки лучше выбирать на следующий день после праздничного застолья с участием алкоголя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.