Китайские астрономы обнаружили «чужеродный» материал в доставленном с Луны грунте

Два килограмма образцов грунта Луны, которые в декабре 2020 года успешно доставила на Землю китайская миссия «Чанъэ-5», преподнесли китайским астрономам неожиданную находку.

Согласно озвученным данным, примерно 10% образцов грунта естественного спутника Луны обладают химическим составом, не характерным для места, где они были собраны, пишет Phys.org.

Среди них оказались фрагменты самого молодого лунного грунта, который когда-либо доставлялся на Землю для исследования в лаборатории. Предварительный анализ рыхлых скальных фрагментов и лунной пыли, - так называемое геологическое картирование, - отделил «местные» породы от «экзотических».

Как оказалось, место посадки представляет собой одну из самых молодых геологических областей Луны, возраст которой составляет около двух миллиардов лет. Из материалов, собранных модулем, 90% являются местными и известны, как морские базальты вулканической породы, которая покрывает большую часть ближней стороны Луны и хорошо видна на ней в виде темных серых областей.

Оставшиеся 10% изученных образцов оказались «чужеродными». Эти фрагменты имеют совершенно другой, несвойственный для Луны химический состав. Вероятно, это связано с тем, что данные фрагменты были принесены на Луну извне.