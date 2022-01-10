Отвращение к мясной пище и тошнота: врач назвала ранние симптомы рака кишечника

Общая слабость, необоснованное повышение температуры, снижение аппетита и появление отвращения к мясной пище могут указывать на развитие рака кишечника на ранней стадии. Об этом рассказала врач-терапевт Сури Дадашева. Она уточнила, что насторожиться нужно и при признаках анемии, нарастающей бледности, упорных головных болях и головокружениях. Также онкологию можно заподозрить из-за неприятного вкуса во рту, отрыжки, изжоги, тошноты и рвоты.

Свидетельствовать о развитии онкологии могу и периодические боли в животе, вздутие кишечника, запоры или чередование запоров и поносов, а также периодическое появление в кале слизи, крови или гноя, добавила доктор РИА Новости.

Она добавила, что рак кишечника представляет собой злокачественное заболевание с локализацией опухоли в тонком или толстом кишечнике. Чтобы вовремя выявить болезнь, стоит ежегодно проходить диспансеризацию, потому что ранняя диагностика поможет поставить диагноз на ранней стадии и начать более эффективное, менее сложное и менее дорогостоящее лечение, добавила специалист.