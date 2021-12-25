Ученые назвали неожиданно полезный для кишечника продукт

Исследователи из Южной Кореи установили, что темный шоколад давно был признан, продуктом, изменяющим настроение. Однако, доказательства относительно эмоционального эффекта от его ежедневного потребления, пока ограничены. Ученые ставили задачу исследовать влияние темного шоколада как на настроение человека в повседневной жизни, так и по оси кишечник-мозг.

В исследовании было протестировано 2 сорта темного шоколада: с 85%-ным и 70%-ным содержанием какао. В случайном контролируемом исследовании приняли участие здоровые взрослые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Две контрольных группы потребляли по 30 граммов темного шоколада (85% и 70% какао) в день, а другая контрольная группа не потребляла шоколад. Эксперимент длился 3 недели. Настроение фиксировалось с помощью использования расписания позитивных и негативных эмоций. Было отмечено, что ежедневное потребление темного шоколада значительно снизило негативное влияние на подгруппу, употреблявшую 85%-ый темный шоколад. У той группы, которая употребляла темный шоколад с 70% какао в составе, влияние на настроение произошло в меньшей степени.

Благодаря установлению последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК при анализе фекальной 16S рРНК, было оценено воздействие темного шоколада на микробиоту кишечника. Результаты показали, что темный шоколад может улучшить негативные эмоциональные состояния через ось кишечник-мозг.

«Темный шоколад оказывает пребиотическое действие, о чем свидетельствует его способность реструктурировать разнообразие и изобилие кишечных бактерий. Таким образом, это может улучшить негативные эмоциональные состояния через ось кишечник-мозг», - говорится в опубликованном исследовании The Journal of Nutritional Biochemistry.

Подобного мнения придерживаются в США: темный шоколад с массовой долей какао от 70% до 85% содержит 11 граммов клетчатки на плитку весом 101 гр. Чем больше процент какао в батончике, тем выше содержание клетчатки и пребиотиков, необходимых для флоры кишечника.

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