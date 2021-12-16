Россиянам рассказали о риске развития рака из-за бенгальских огней

Токсичные вещества, входящие в состав фейерверков, петард и бенгальских огней, способны вызывать рак. Об этом рассказал доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин. Он уточнил, что эти компоненты используются для того, чтобы окрашивать сверкание в те или иные цвета.

Чтобы сделать голубой фейерверк, добавляют соединения меди, которые могут вызывать онкологические заболевания. Сульфат сурьмы обладает канцерогенной активностью. Зеленый цвет пиротехники указывает на наличие нитрата бария, негативно влияющего на дыхание человека. Алюминий дает бриллиантово-белое сверкание, в организме человека этот элемент способен накапливаться и приводить к нервным срывам и раздражению кишечника.

«От одного бенгальского огня, или от одной петарды, или от одного фейерверка в воздухе появляются десятки, даже сотни отравляющих токсичных веществ, совершенно неполезных и ненужных для человека», - сказал химик в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Мустафин добавил, что ежегодно огромное количество людей отравляется результатами токсикантов от пиротехники. Из-за высокой температуры горения - почти 1 400 градусов - могут также развиваться поражения кожи.

Химик отметил, что при зажигании бенгальских огней дома продукты неполного сгорания попадают на продукты питания и затем в организм. На улице пиротехнику не стоит использоваться из-за негативных последствий для окружающей среды, считает эксперт.