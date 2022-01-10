Путин заявил, что угроза Казахстану была вызвана не стихийными протестами

Российский президент Владимиру Путин заявил, что беспорядки в Казахстане не являются стихийной акцией из-за роста цен на топливо. Соответствующее заявление глава государства сделал ходе внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как подчеркнул российский лидер, в Казахстане имеет место агрессия международного терроризма, боевики проходили обучение и горячие точки.

«Их (боевиков - Прим. ред.) нападение на Казахстан, а по сути это нападение на страну, на Казахстан, по сути явилось актом агрессии, полностью с этим согласен. Реагировать на все это нужно было без промедления», - сказал Путин.

По его словам, события в Казахстане являются не первой, и не последней попыткой вмешательств извне.

Глава России также отметил мужество президента Казахстана, который консолидировал общество, силовые структуры и граждан для отпора террористам.