Токаев сообщил, что боевики отказались от захвата резиденции президента Казахстана из-за прибытия миротворцев ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает беспорядки в стране попыткой государственного переворота. Соответствующее заявление Токаев сделал в ходе внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.
Президент страны подчеркнул, что террористы планировали захват власти, при этом их действия координировались из одного центра.
«Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента», - заявил Токаев.
Он добавил, что террористы отказались от планов захвата резиденции президента Казахстана, когда узнали о прибытии миротворцев ОДКБ.
По словам Токаева, на практику международных террористов указывали нападения на морги по ночам, из которых забирали тела боевиков.
Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о нейтрализации в Алма-Ате двух экстремистских ячеек, участвовавших в массовых беспорядках в городе.