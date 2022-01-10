Токаев сообщил, что боевики отказались от захвата резиденции президента Казахстана из-за прибытия миротворцев ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает беспорядки в стране попыткой государственного переворота. Соответствующее заявление Токаев сделал в ходе внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.

Президент страны подчеркнул, что террористы планировали захват власти, при этом их действия координировались из одного центра.

«Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента», - заявил Токаев.

Он добавил, что террористы отказались от планов захвата резиденции президента Казахстана, когда узнали о прибытии миротворцев ОДКБ.

По словам Токаева, на практику международных террористов указывали нападения на морги по ночам, из которых забирали тела боевиков.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о нейтрализации в Алма-Ате двух экстремистских ячеек, участвовавших в массовых беспорядках в городе.