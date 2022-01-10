«Страшно было»: вывезенные из Казахстана россияне поделились эмоциями

Вывезенные из Казахстана самолетами ВКС РФ российские граждане рассказали «Звезде» о своих эмоциях после прилета. Многие выразили военнослужащим благодарность за помощь.

По словам гражданина РФ и Франции Константина Блондо, он обращался в консульства обоих стран, однако содействие оказало только российское.

«Страшно было, конечно, интернета нет, информации нет, связи нет. Россия нам очень помогла, я - гражданин России. Во Франции как-то ситуацию плохо понимали, и хорошо, что у нас Россия помогает... Я не думаю, как говорят во Франции, что это плохо - что русские прибыли. Это помогает стране, и ситуации, и гражданам России», - поделился он.

Еще одна гражданка России Галина Майоренко отметила, что не сомневалась в том, что самолеты Минобороны прилетят за соотечественниками.

«Мы очень благодарны... Мы ждали, что за нами прилетят (самолеты. - Прим.ред.) Минобороны, и обязательно нас заберут. Мы очень на это рассчитывали и получили, поэтому очень довольны. В Казахстане наладится (ситуация. - Прим.ред.), миротворцы наладят, все будет все хорошо», - сказала собеседница телеканала.

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили из Казахстана на родину в общей сложности 1461 гражданина РФ. Россияне приезжали в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки, к родственникам и на спортивные сборы. После обострения ситуации в стране и прекращения работы аэропорта «Алматы» туристы находились в гостиницах города.