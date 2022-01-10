Поставки зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» в ЮВО распланированы до 2025 года

Поставки зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» в объединение ВВС и ПВО Южного военного округа распланированы до 2025 года. Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-майор Николай Гостев.

«До 2025 года в части объединения спланированы поставки самолетов Су-34, Су-30СМ, Су-35С, вертолетов Ка-52, Ми-8АМТШ-ВН, зенитных ракетных систем С-500 "Прометей"», - заявил он в интервью газете "Красная звезда".

Ранее в Минобороны России рассказали об уникальности возможностей системы С-500.

Характеристики, заложенные в «Прометей», позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе.

Также «Звезда» публиковала видео испытаний системы С-500 на полигоне Капустин Яр. Цель была поражена, система продемонстрировала высокую надежность «Прометея», который подтвердил заданные характеристики.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов