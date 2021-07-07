Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует

В Минобороны рассказали об уникальности зенитной ракетной системы С-500 «Прометей».

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики, позволяющие уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, позволяют с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», - рассказал в интервью «Красной Звезде» начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Бабаков.

Бабаков добавил, что в настоящее время система прошла ряд испытаний с боевыми пусками по воздушным мишеням. Все испытания, которые успели провести, завершены успешно.

Ранее Владимир Путин сообщал, что система С-500, а также межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» скоро уже будут поставлены на боевое дежурство.