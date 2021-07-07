Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует

Тимур Шерзад
10:28 07.07.2021
В настоящее время система прошла ряд испытаний с боевыми пусками по воздушным мишеням. Все испытания, которые успели провести, завершены успешно. 
Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Минобороны рассказали об уникальности зенитной ракетной системы С-500 «Прометей».

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики, позволяющие уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, позволяют с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», - рассказал в интервью «Красной Звезде» начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Бабаков. 

Бабаков добавил, что в настоящее время система прошла ряд испытаний с боевыми пусками по воздушным мишеням. Все испытания, которые успели провести, завершены успешно. 

Ранее Владимир Путин сообщал, что система С-500, а также межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» скоро уже будут поставлены на боевое дежурство. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.