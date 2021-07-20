Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. Цель была успешно поражена.

Успешно проведенные испытания подтвердили высокую надежность российской военной техники ПВО, а также подтвердили заданные ей тактико-технические характеристики.

ЗРС С-500 не имеет аналогов в мире и предназначена для поражения всех существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения. После полного завершения цикла испытаний система может быть поставлена в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

С-500 «Прометей» - российский зенитный ракетный комплекс. Его предполагается использовать для борьбы с баллистическими ракетами как большой, так и средней дальности, а также с авиацией противника.