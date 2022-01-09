Вооружение и доллары: как в Казахстане проходят постпротестные расследования

Более пяти тысяч человек задержаны в Казахстане. Среди них есть иностранцы, а ущерб от беспорядков составил на данный момент уже около 200 миллионов долларов.

Власти страны сообщили о восстановлении конституционного порядка, начаты сотни досудебных расследований в отношении тех, кто участвовал в разбойных нападениях, кражах и убийствах. В нескольких районах по-прежнему происходят перестрелки, а в Алма-Ате действует комендантский час.

В беспорядках участвовали более трех тысяч человек. У них изъяли различное вооружение. В том числе были изъяты крупные денежные суммы в долларах. За счет всего этого планировалось организовывать и оплачивать дальнейшие беспорядки. Также задержаны лица, пытавшиеся незаконно пересечь границу и покинуть Казахстан.

Все въезды перекрыты, на блокпостах дежурят силовики и бронетехника. Постепенно ситуация в Казахстане стабилизируется, но еще далека от допротестного состояния.