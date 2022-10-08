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По Крымскому мосту проехал первый после взрыва пассажирский поезд

Максим Крюков
23:23 08.10.2022
Поезд движется по маршруту Симферополь - Москва.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пассажирский поезд, следующий по маршруту Симферополь - Москва, проехал вечером в субботу, 8 октября, по Крымскому мосту. Это первый состав с пассажирами, который прошел здесь после взрыва, прогремевшего  утром.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о ситуации с Крымским мостом. По его словам, уже полностью восстановлено железнодорожное сообщение. Все запланированные поезда будут полноценно пропускать.

Кроме того, в ближайшие часы на Крымском мосту восстановят освещение, чтобы ремонтные работы могли вестись круглосуточно в две смены и с максимальной загрузкой. Также уточняется, что обследование повреждений моста должно быть завершено в течение суток, в частности, утром в воскресенье, 9 октября опоры моста проверят водолазы.

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