В Пентагоне не стали комментировать инцидент на Крымском мосту
Министерство обороны Соединенных штатов Америки никак не смогло прокомментировать взрыв грузовика на Крымском мосту, который привел к частичному обрушению двух автомобильных пролетов и возгоранию семи железнодорожных цистерн с топливом.
«Мы видели сообщения о взрыве на мосту, но на данный момент нам нечего добавить относительно этой ситуации», - передает ТАСС слова официального представителя Пентагона подполковника Гаррона Гэрна.
В Государственном департаменте США и Белом доме пока не дали ответ на просьбу агентства прокомментировать происшествие.
В связи с ограниченным движением по мосту в Крыму начали работу паромы «Ейск» и «Керченский - 2». Плавсредства такого класса способны принимать на борт одновременно порядка пятнадцати фургонов.
Ранее жители Керчи и дальнобойщики рассказали о первых моментах после взрыва на Крымском мосту. Некоторые горожане говорят, что проснулись от громкого хлопка.