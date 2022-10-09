В Пентагоне не стали комментировать инцидент на Крымском мосту

При этом в Минобороны США знают о взрыве фуры на мосту.

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Министерство обороны Соединенных штатов Америки никак не смогло прокомментировать взрыв грузовика на Крымском мосту, который привел к частичному обрушению двух автомобильных пролетов и возгоранию семи железнодорожных цистерн с топливом.

«Мы видели сообщения о взрыве на мосту, но на данный момент нам нечего добавить относительно этой ситуации», - передает ТАСС слова официального представителя Пентагона подполковника Гаррона Гэрна.

В Государственном департаменте США и Белом доме пока не дали ответ на просьбу агентства прокомментировать происшествие.

В связи с ограниченным движением по мосту в Крыму начали работу паромы «Ейск» и «Керченский - 2». Плавсредства такого класса способны принимать на борт одновременно порядка пятнадцати фургонов.

Ранее жители Керчи и дальнобойщики рассказали о первых моментах после взрыва на Крымском мосту. Некоторые горожане говорят, что проснулись от громкого хлопка.