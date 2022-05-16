Восставшая из ржавчины: кадры восстановления подлодки К-3 для музея в Кронштадте

Уже практически полностью восстановлен легкий корпус. Подлодку ждет окраска грунтом и подготовка к перемещению в Музей военно-морской славы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В распоряжении «Звезды» оказались кадры восстановления первой атомной подлодки Советского Союза - К-3 «Ленинский комсомол». Субмарина восстанавливается для Музея военно-морской славы в Кронштадте. О принципах реставрации подлодки рассказала руководитель проектного офиса по созданию «Острова фортов» Ксении Шойгу.

«Мы хотим сохранить душу этой легендарной подводной лодки, а значит и следы времени. Общаемся с людьми, которые служили на лодке. Они помогают нам воссоздавать оригинальные интерьеры, находить подлинные вещи. Такие, какими они сами пользовались во время походов на К-3. Это позволит передать атмосферу легендарной лодки, показать условия службы экипажа», — отметила Ксения Шойгу.

Сейчас подлодка К-3 «Ленинский комсомол» находится в доке Кронштадтского морского завода. В данный момент уже приварены опорные основания, которые нужны для дальнейшей транспортировки и установки субмарины на плиту фундамента.

Уже практически полностью восстановлен легкий корпус. Подлодку ждет окраска грунтом и подготовка к перемещению в Музей военно-морской славы.

Ранее «Звезда» показывала, как проходила уникальная операция по переправке подлодки «Ленинский комсомол» из Мурманской области в Петербург.