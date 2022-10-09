До 15 фургонов за раз: в Крыму начали переправу паромы «Ейск» и «Керченский - 2»

Несмотря на то, что уже давно стемнело, работы здесь не прекращаются, а паромы будут ходить всю ночь.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В порту «Крым» готовы начать работу два больших грузовых парома «Ейск» и «Керченский -2». Уже открыта аппарель, по которой будут заезжать автомобили. В данный момент они проходят досмотр на пропускном пункте, после чего машины выстроятся в очередь на паром.

Плавсредства простояли без движения три последних года, они был законсервированы и ошвартованы. Сейчас они готовятся совершить свое первое после такого длительного перерыва плавание. Все готово, проверено и исправно. На верхней палубе будут размещаться пассажиры, а на грузовой - транспорт.

Паромы такого класса способны принимать на борт одновременно порядка пятнадцати фургонов. В связи с тем, что легковые автомобили уже могут проезжать по Крымскому мосту, фургоны пропускают на паром в первую очередь.

Несмотря на то, что уже давно стемнело, работы здесь не прекращаются, а паромы будут ходить всю ночь.

Ранее по Крымскому мосту проехал первый после взрыва пассажирский поезд, следующий по маршруту Симферополь - Москва. Это первый состав с пассажирами, который прошел здесь после взрыва, прогремевшего утром.