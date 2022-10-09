Глава МО Румынии заявил, что странам Запада нужно начать переговоры с Россией

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Мира на Украине можно достичь только через переговоры с участием Российской Федерации и странами Запада, потому что власти Киева не смогут самостоятельно взять на себя ответственность за потерю территорий. Так считает министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.

«Переговоры о гарантиях безопасности и о мире для Украины должны вести с Россией страны мира, НАТО, США. Одна Украина не сможет вести переговоры с Россией, потому что политический класс Украины в настоящий момент не может позволить себе взять ответственность... за потерю территорий. Это было бы слишком большое политическое поражение», - передает RT слова румынского министра со ссылкой на PrimaTV.

Дынку уверен, что Российская Федерация располагает ресурсами для продолжения специальной военной операции на Украине.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать либо изменения позиции действующего президента Владимира Зеленского, либо появления его преемника. Напомним, что украинский президент подписал указ, запрещающий любые переговоры с Владимиром Путиным.