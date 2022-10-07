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В Госдепе США объяснили, насколько Вашингтон готов к дипломатии с Москвой по украинскому вопросу

Максим Крюков
04:14 07.10.2022
Ранее Джо Байден не исключил возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20.
В Госдепе США объяснили, насколько Вашингтон готов к дипломатии с Москвой по украинскому вопросу
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Власти Соединенных Штатов Америки будут готовы к дипломатии с Россией по ситуации на Украине, если Москва продемонстрирует такой настрой, однако пока Вашингтон его не видит. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Лиме, трансляцию которой вело агентство Reuters.

«Дело в том, что президент Путин и Россия не проявляли совершенно никакого интереса к сколько-нибудь значимой дипломатии. И до тех пор, пока они этого не сделают, ее очень трудно вести. Мы всегда говорили, президент Зеленский все это время говорил, что в конечном итоге это будет урегулировано дипломатическим путем. Если и когда Россия покажет, что у нее есть сколько-нибудь серьезные намерения заниматься такой дипломатией, мы будем готовы», - сказал он, отвечая на вопрос журналистки о том, является ли обязанностью США инициирование дипломатического взаимодействия с Россией на фоне растущих опасений о применении ядерного оружия.

Накануне американский президент Джо Байден не исключил возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20. Мероприятие пройдет на острове Бали с 15 по 16 ноября.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время не происходит никаких закулисных переговоров, касающихся урегулирования ситуации на Украине. Представитель США отметил, что вина за подобное положение дел якобы лежит на РФ. Именно российская сторона, по его словам, будто бы не показывает готовности принимать участие в конструктивной беседе.

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