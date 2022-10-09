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В Минске заявили, что Украина взорвала практически все мосты и заминировала дороги на границе

Сергей Лебедев
22:58 09.10.2022
По словам председателя госпогранкомитета РБ, на границе Киев выставил бойцов теробороны.
В Минске заявили, что Украина взорвала практически все мосты и заминировала дороги на границе
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress
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Украинцы взорвали практически все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией. Об этом заявил председатель госпогранкомитета РБ генерал-лейтенант Анатолий Лаппо. С его слов, границу с украинской стороны охраняют не пограничники, а бойцы территориальной обороны.

«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», - сказал генерал в эфире телеканала СТВ.

Напомним, в начале октября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина стянула к границам республики до 15 тысяч военных. Он подчеркнул, что вооруженные силы его страны не принимают участие в специальной операции.

А накануне украинского посла в Белоруссии Игоря Кизима вызвали в МИД страны. Ему вручили ноту в связи с планами Киева «нанести удар по территории Белоруссии».

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