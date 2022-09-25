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В Белоруссии сообщили, что самолеты НАТО летают вдоль границ страны более 30 раз в неделю

Алиса Краузе
23:31 25.09.2022
В Белоруссии сообщили о постоянном внимании со стороны разведывательной авиации НАТО.
В Белоруссии сообщили, что самолеты НАТО летают вдоль границ страны более 30 раз в неделю
© Фото: Star-Images, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Самолеты Североатлантического Альянса каждую неделю совершают более 30-35 разведывательных полетов у белорусских границ. Такую статистику озвучил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

По его словам, 25 сентября иностранные самолеты-разведчики были замечены в процессе полета у границ Белоруссии четыре раза. Помимо этого, в европейском регионе чаще стали проводиться учения вооруженных сил НАТО.

Как отметил Вольфович, в настоящее время известно о присутствии в Восточной Европе свыше двух тысяч авиационных средств и 35 тысяч военнослужащих. Вместе с этим, в Балтийском и Средиземном морях насчитывается 15 натовских боевых кораблей, включая две атомные подлодки, и более 300 крылатых ракет морского и воздушного базирования.

«И все это нацелено якобы против угрозы со стороны востока», - указал госсекретарь Совбеза в эфире телеканала «Беларусь 1», назвав подобное положение дел абсурдным.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров спрогнозировал, что следующей линией обороны НАТО будет Южно-Китайское море. Такое предположение было высказано министром в связи с тем, что Североатлантический блок объявил, что отвечает за безопасность Индо-Тихоокеанского региона.

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