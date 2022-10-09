Минск вручил послу Украины ноту из-за угрозы Киева «ударить по Белоруссии»

Украинская сторона назвала информацию в ноте не соответствующей действительности и обвинила Минск и Москву в провокации.

© Фото: МИД Беларуси, Facebook

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим был вызван в МИД страны, где ему вручили ноту в связи с планами Киева «нанести удар по территории Белоруссии». Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

«Могу только подтвердить информацию, что посол Украины был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота», - сообщил РИА Новости пресс-секретарь.

Украинская сторона отреагировала на вручение ноты заявлением, что содержащаяся в ней информация не соответствует действительности. Озабоченности официального Минска в Киеве назвали «инсинуациями белорусского режима» и «российской провокацией».

В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина стянула к границам республики до 15 тысяч военных. Он подчеркнул, что вооруженные силы его страны не принимают участие в спецоперации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи в австралийском университете, призвал страны НАТО нанести превентивные удары по России. В Кремле и в МИД РФ назвали риторику украинского лидера опасной и преступной.

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