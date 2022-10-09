На Крымском мосту запущено движение пригородных поездов
В воскресенье на Крымском мосту запустили движение пригородных поездов. Уже с завтрашнего дня составы будут ходить согласно расписанию. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Российской Федерации.
Первый пригородный поезд, который уже отправился из Керчи, пересек Крымский мост. С противоположной стороны вышел поезд из Анапы. Он находится уже на полуострове.
«Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов. Это очень важный этап восстановления полноценной работы важнейшего транспортного объекта нашей страны», – заявил министр транспорта России Виталий Савельев.
Напомним, еще накануне по Крымскому мосту проехал первый после взрыва пассажирский поезд дальнего следования. Состав ехал из Симферополя в Москву.
Также сейчас восстановлено движение легковых автомобилей. Оно осуществляется реверсивным способом.