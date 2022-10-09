«Неверная постановка вопроса»: Песков о применении ядерной доктрины после теракта на Крымском мосту

Ранее президент заявил, что взрыв был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.

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Рассуждения, попадает ли произошедший накануне теракт на Крымском мосту под возможности применения ядерной доктрины, являются «неверной постановкой вопроса». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Совсем неверная постановка вопроса», - сказал РИА Новости представитель Кремля.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с главой СК РФ Александром Бастрыкиным назвал взрыв на Крымском мосту терактом. Он был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ.

По данным следствия, теракт был организован спецслужбами Украины. В подготовке взрыва им помогали граждане России и зарубежных государств.