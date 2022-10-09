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Обучение, слаживание и отправка в Донбасс: как в России проходит частичная мобилизация

Юлия Шатилова
21:04 09.10.2022
Многие резервисты приходят в военкоматы, не дожидаясь повестки.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Более двухсот тысяч человек уже прибыли в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Обучение и слаживание призванных резервистов проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах. Командованию поручено взять на особый контроль обеспечение бойцов вооружением, обмундированием и всем необходимым.

Кроме того, глава военного ведомства поручил Генштабу разъяснить всем военкоматам правила предоставления отсрочек и призвал исключить нарушения прав граждан. Также он потребовал не отказываться без серьезных оснований от добровольцев, которые сейчас массово приходят в военкоматы.

Среди добровольцев оказался даже Георгий Кантария - двоюродный внучатый племянник легендарного разведчика Мелитона Кантарии, который в 1945 году водрузил Знамя Победы над поверженным Рейхстагом.

«Страха нет. Наши прадеды не боялись фашистов. И нам бояться нечего», - говорит внучатый племянник Мелитона Кантария.   

Тех, кто идет защищать родную страну, не дожидаясь повестки, уже 70 тысяч. Столько заявок поступило на портал «Госуслуги» от желающих стать добровольцами. Многих уже зачислили в ряды Вооруженных сил.

Сейчас защитников провожают по всей стране. Ребята, их родные и близкие надеются, что уже вскоре с победой вернутся домой.

О том, как в России проходит частичная мобилизация - в сюжете Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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