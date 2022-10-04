Шойгу поручил Генштабу довести до призывных комиссий и военкоматов разъяснения по предоставлению отсрочек

Прежде всего это касается обучающихся по «очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования образовательных организациях».

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу ВС РФ в кратчайший срок довести до призывных комиссий и военных комиссаров разъяснения по предоставлению отсрочек в рамках частичной мобилизации, сообщили в российском военном ведомстве.

Подготовленные Генштабом подробные разъяснения по отсрочкам касаются:

1) студентов очной и очно-заочной форм обучения, которые получают высшее или среднее специальное образование впервые;

2) сотрудников ОПК, аккредитованных IT-компаний, системообразующих организаций, «организаций обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи», работников СМИ, связи и компаний, обеспечивающих стабильность финансового сектора;

3)отцов детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид.

Шойгу поручил Генштабу исключить случаи нарушений прав граждан при проведении частичной мобилизации, а также обеспечить всех мобилизованных нужными вещами и снаряжением.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Утром 21 сентября Путин вновь выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

27 сентября республики Донбасса, а также власти подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Подписи под договорами поставили президент РФ Владимир Путин и главы субъектов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов