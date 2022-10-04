Шойгу: более 200 тысяч человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации

Глава Минобороны России отметил, что обучение мобилизованных граждан идет на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Более 200 тысяч человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На сегодня в Вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек», - сказал он.

По его словам, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.

Глава российского военного ведомства отметил, что обучение мобилизованных граждан идет на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных в учебном центре в Ростовской области, где они изучают тактику ведения современного боя, средства связи, учатся оказывать первую медицинскую помощь. Также российское военное ведомство опубликовало видео с отправкой мобилизованных из Ставрополья на дополнительную подготовку.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для выполнения задач спецоперации на Украине. Со всей страны планируется призвать 300 тысяч военнообязанных.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов