Взрыв на мосту и призыв Зеленского: как мир приближается к «красной черте»

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Произошедший взрыв на Крымском мосту является не только терактом, но и на эмоциональном уровне местью киевского режима за Донбасс и освобожденные территории. Все произошло буквально спустя несколько дней после того, как до конца было юридически завершено присоединение к России четырех новых территорий. Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Ранее эти документы были одобрены Госдумой и Советом Федерации.

Новые территории присоединились в границах которые «существовали на день их образования и принятия в Российскую Федерацию». Теперь у местных жителей есть месяц на выбор гражданства. Государственным языком признается русский, а денежной единицей – российский рубль. Украинская гривна останется в обращении до конца текущего года. И на этом вопрос вхождения новых регионов в состав России можно считать закрытым.

А вот тема военного столкновения России и Запада, судя по последним событиям, идет только по нарастающей. Все чаще в заявлениях Киева и его хозяев звучит вопрос применения ядерного оружия. Владимир Зеленский договорился до того, что призвал НАТО нанести превентивный удар по России.

В Москве ответили, что заявления украинского президента и новые поставки Киеву тяжелого дальнобойного вооружения приближают Россию к прямому военному столкновению с НАТО, а Вашингтон укрепляется в статусе участника конфликта. Но Белый дом делает вид, что не слышит, и задирает ставки все выше. Виталий Акиньшин продолжит.

О том, как мир приближается к «красной черте» - в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».