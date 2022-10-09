В США не видят признаков готовности России к использованию ядерного оружия

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В США не видят каких-либо признаков готовности России к использованию ядерного оружия. Это подтверждают разведывательные данные, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы также не видели ничего, что дало бы нам основания изменить состояние готовности наших сил стратегического сдерживания», - сказал Кирби в интервью телеканалу ABC.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия привержена заявлению о недопустимости ядерной войны. Наша страна призывает к соблюдению постулата все страны ядерной пятерки.

Перед этим глава делегации России Константин Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности обвинил США и Великобританию в безответственной эскалации ядерной риторики.