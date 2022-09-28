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Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов по Украине

Ирина Елагина
21:23 28.09.2022
Россия выступила с докладом «О проведении специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины» на Форуме ОБСЕ.
Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов по Украине
© Фото: Oliver Brandt imageBROKER.com Globallookpress
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Поставки оружия и боеприпасов Украине со стороны западных стран превращают их в сторону конфликта и подводят ситуацию на востоке Европы к опасной черте. Об этом заявил глава делегации России на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Константин Гаврилов.

Россия представила на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями доклад «О проведении специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины». Текст документа опубликован на сайте МИД РФ.

Дипломат напомнил коллегам положения Гаагской конвенции, которые однозначно трактуют поставки вооружений воюющему государству.

«Они не позволяют поставщикам претендовать на статус нейтрального, то есть не участвующего в конфликте государства. В этом контексте следует напомнить, что США, Великобритания, Польша и страны Прибалтики являются лидерами по номенклатуре и объему поставок продукции военного назначения для нужд ВСУ. Подчеркнем еще раз: поддержка Киева в боевых действиях приравнивается к фактическому участию в конфликте», - отметил Гаврилов.

В своем выступлении Гаврилов затронул и тему ядерной угрозы.

«Самым внимательным образом следим за попытками США мобилизовать своих сателлитов на еще более ожесточенное противостояние с Российской Федерацией. Модернизируя собственный ядерный потенциал, Вашингтон поощряет к безответственной эскалации ядерной риторики и лондонских союзников, которые открыто заявляют о безусловной готовности в случае необходимости нажать на "красную кнопку"», - подчеркнул Гаврилов.

Россия предостерегла США и Великобританию от действий, которые могут привести к непоправимым последствиям.

«Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. Как заявил президент Российской Федерации, при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа будут использованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства», - резюмировал российский дипломат.

Напомним, что сегодня Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на сумму свыше 1 млрд долларов.

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