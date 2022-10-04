МИД РФ: Россия полностью привержена заявлению о недопустимости развязывания ядерной войны

Россия призывает к соблюдению постулата все страны ядерной пятерки, говорится в обращении директора ДНКВ МИД России Владимира Ермакова.

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Россия полностью привержена постулату о недопустимости любой войны между обладающими ядерным оружием странами. Об этом говорится в обращении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимира Ермакова.

Обращение Первому комитету Генассамблеи ООН зачитал заместитель главы российской делегации Константин Воронцов.

«Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере», - говорится в заявлении.

Ранее глава делегации России на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Константин Гаврилов обвинил Вашингтон и Великобританию в безответственной эскалации ядерной риторики.