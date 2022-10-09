Криминалист допустил использование пластита для взрыва на Крымском мосту

Со слов эксперта, ущерб от взрыва мог быть гораздо больше, если бы цистерны с топливом взорвались, а не загорелись.

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Сила взрыва на Крымском мосту эквивалентна 100-120 килограммам в тротиловом эквиваленте. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил эксперт-криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, в роли взрывчатки злоумышленники могли использовать пластит.

«Его надо меньше в объеме и его проще спрятать, а мощность взрыва будет соответствовать большему количеству тротила. Смотря что везли в фуре, заложить 100-120 килограммов взрывчатки можно без проблем. Не думаю, что ее вез смертник. Думаю, что человека использовали втемную, он мог этого даже не знать», - предположил Игнатов.

По мнению эксперта, закладкой взрывчатки в грузовик могли заниматься сообщники организаторов из числа грузчиков. Поэтому искать необходимо среди них, а также среди тех, кто обслуживал и досматривал фуру.

«Взрыв был не очень мощный, просто детонировала цистерна рядом. Они все предусмотрели: прохождение грузового состава с ГСМ и взрыв автомобиля. Они рассчитывали на детонацию всех цистерн, но они просто загорелись», - добавил криминалист.

Напомним, накануне утром на Крымском мосту подорвался грузовик, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись несколько цистерн с топливом на железнодорожной ветке. Момент взрыва попал в объектив камер наблюдения. В настоящее время на мосту ведутся ремонтные работы, движение автомобилей и поездов возобновили накануне вечером.