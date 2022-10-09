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Власти Запорожья сочли высокими риски штурма ЗАЭС

Ян Брацкий
14:18 09.10.2022
По оценкам члена главсовета областной администрации Владимира Рогова, Киев сосредоточил для этого 450 хорошо подготовленных солдат и необходимую технику.
Власти Запорожья сочли высокими риски штурма ЗАЭС
© Фото: РИА Новости
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Вероятность штурма Запорожской АЭС украинскими военными остается высокой. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Здесь есть большие риски по поводу штурма АЭС. Они были и остаются. Учения украинскими войсками проводились, мне известно как минимум о трех учениях во второй половине сентября. С учетом того, что свыше 450 человек находятся в полной подготовке, десятки скоростных катеров подготовлены и десятки скоростных понтонных переправ, которые сами передвигаются через водные преграды - все это сделано не для того, чтобы устраивать соревнования по водным видам спорта», - сказал Рогов в эфире радио «КП».

Ране стало известно, что из-за регулярных обстрелов ВСУ оказалась оборвана последняя связывающая ЗАЭС с Украиной линия электропередачи. Станция перешла  на работу дизель-генераторов для охлаждения энергоблоков.

На минувшей неделе президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции. Также российский лидер назначил управляющего Запорожской АЭС. Им стало акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Кроме того, правительству РФ поручено определить на период до 2028 года особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности ЗАЭС. 

Напомним, 27 сентября власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий.

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