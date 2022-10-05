Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции. Соответствующий указ глава государства подписал в среду.

«Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», - говорится в документе.

Также российский лидер назначил управляющего Запорожской АЭС. Им стала акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Кроме того, правительству РФ поручено определить на период до 2028 года особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности ЗАЭС.

Запорожская АЭС - крупнейшая по количеству энергоблоков атомная станция в Европе. В марте ВС РФ взяли ее под полный контроль и охрану. С тех пор ВСУ и подразделения националистических батальонов регулярно обстреливают ЗАЭС. В начале сентября станцию посетили эксперты МАГАТЭ. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором эксперты подтвердили факты обстрелов.

Напомним, 27 сентября власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о присоединении к РФ республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.