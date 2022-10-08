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Оборвана последняя линия электропередачи ЗАЭС с Украиной

Ян Брацкий
08:22 08.10.2022
Со слов члена главсовета администрации региона Владимира Рогова, повреждена линия электропередачи Днепровская, мощностью 750 кВ.
Оборвана последняя линия электропередачи ЗАЭС с Украиной
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В результате обстрела украинских войск повреждена последняя линия связи, соединяющая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины», - сказал РИА Новости Рогов.

Накануне власти Запорожской области заявили об отсутствии технической возможности возобновить работу энергоблоков атомной станции. В настоящее время на блоках ведутся профилактические работы, но речь о запуске пока не идет.

В минувшую среду Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины готовят на Запорожской атомной электростанции «фукусимский» сценарий. По его словам, ВСУ якобы могут затопить ЗАЭС при помощи подрыва Кременчугской ГЭС, находящейся выше по каскаду Днепра.

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